Отстраненный от исполнения служебных обязанностей начальник Главного управления полиции в Винницкой области Юрий Педос после скандала с перестрелкой в Броварах пошел на повышение, и теперь стал советником председателя Национальной полиции.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко в Виннице, передает "Укринформ".

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", - сказал он.

В то же время Клименко уточнил, что в отношении полицейских из Винницкой области, которые были отстранены или уволены после событий в Броварах, проводится служебное расследование с целью выяснить роль каждого правоохранителя в данной ситуации.

Напомним, после перестрелки в Броварах большие кадровые изменения в руководтстве региональной полиции. В частности, от исполнения служебных обязанностей отстранили начальника ГУ НП Юрия Педоса и его замесителя.

Также "Страна" приводила слова нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы, которые рассказал, что Педос является человеком экс-президента Петра Порошенко и по его приказу готовил ряд провокаций внутри страны. А ситуация в Броварах была лишь "первым актом".