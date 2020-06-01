Закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" нуждается в пересмотре, учитывая позицию всех граждан Украины.

Об этом в понедельник, 1 июня, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, видео которого опубликовано в YouTube.

"Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. Я думаю, что есть вопросы, которые должны утраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать про РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех", - сказал Разумков.

Отметим, что спикер не уточнил, какие именно положения закона, по его мнению, следует изменить. Кроме того, он добавил, что о введении второго государственного языка речь не идет.

Напомним, в конце прошлого месяца Разумков уже заявлял о необходимости внести изменения в закон о языке. По его словам, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как ужесточат языковые нормы в этом и следующих годах в соответствии с действующим сейчас законом.