Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы. Но это произойдет только в случае его выздоровления.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Уточняется, что политик в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение.

"Никол Пашинян выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что коронавирусом заразился не только Никол Пашинян, но и членые го семьи. Сейчас они все находятся на самоизоляции.

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