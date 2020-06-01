В рамках очередного этапа ослабления карантина с 1 июня в Украине возобновили движение не 214 пригородных поезда, как планировалось, а 439.

Об этом со ссылкой на и.о. председателя правления компании Ивана Юрика сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, с 1 июня пригородные поезда запустили:

в филиале "Донецкая железная дорога" - 38 поездов,

"Львовская железная дорога" - 30 поездов,

"Одесская железная дорога" - 84 поезда,

"Южная железная дорога" - 156 поездов,

"Приднепровская железная дорога" - 22 поезда,

"Юго-западная железная дорога" - 109 поездов.

По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях.

В Хмельницкой области разрешается курсирование только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

Пассажиров призывают соблюдать в пригородных поездах социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" запустила 42 поезда дальнего следования. Мы публиковали карту и полный список направлений.

Также мы писали, что первый поезд после ослабления карантина выехал утром 1 июня из Киева в Константиновку.