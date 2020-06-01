Укрзализныця с 1 июня запустила в два раза больше пригородных поездов, чем планировала. Список направлений
В рамках очередного этапа ослабления карантина с 1 июня в Украине возобновили движение не 214 пригородных поезда, как планировалось, а 439.
Об этом со ссылкой на и.о. председателя правления компании Ивана Юрика сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Так, с 1 июня пригородные поезда запустили:
- в филиале "Донецкая железная дорога" - 38 поездов,
- "Львовская железная дорога" - 30 поездов,
- "Одесская железная дорога" - 84 поезда,
- "Южная железная дорога" - 156 поездов,
- "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда,
- "Юго-западная железная дорога" - 109 поездов.
По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях.
В Хмельницкой области разрешается курсирование только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.
Пассажиров призывают соблюдать в пригородных поездах социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.
Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" запустила 42 поезда дальнего следования. Мы публиковали карту и полный список направлений.
Также мы писали, что первый поезд после ослабления карантина выехал утром 1 июня из Киева в Константиновку.