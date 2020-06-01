Правительство Украины приняло ряд решений относительно защиты детей. В частности, разрешило детям-сиротам проживать в приютах семейного типа до 23 лет.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила министр соцполитики Марина Лазебная, в понедельник, 1 июня.

Она сообщила, что в детских домах могут проживать дети-сироты до 23-летнего возраста и дети с инвалидностью, лишенные родительской опеки. Они будут обеспечены жильем, независимо от того, учатся они в заведениях профессионально-технического образования и учреждениях высшего образования или нет.

После достижения этого возраста государство предоставит им жилье или денежную компенсацию.

По словам Лазебной, Кабмин обязывает органы местной власти обеспечить жилые помещения, предоставленные в пользование детским приютах семейного типа, необходимой мебелью, бытовой техникой и другими предметами длительного пользования. Приемных детей, которые имеют инвалидность, местная власть должна обеспечить необходимыми приспособлениями и услугами по месту их проживания, в соответствии с их индивидуальных потребностей.

Лазебная о решении правительства касательно детей-сирот

Ранее мы писали, что детям-сиротам разрешили получать пособие независимо от формы учебного заведения. Получать его имеют право все выпускники учебных заведений (включая неинтернатного типа) из числа детей-сирот и тех, которые были лишены родительского попечения.