Накануне Троицы, 6 июня, православные отмечают Троицкую родительскую субботу, посещают храм, оставляют поминальные записки и раздают милостыню. После чего стараются посетить кладбище, чтобы убрать на могилах родных, возложить цветы или зажечь лампадки.

Что известно о родительской субботе

День особенного молитвенного поминовения усопших назван "родительским" не только из-за стремления православных в первую очередь почтить память своих родителей, а из-за церковной традиции всех покойных называть "родителями", то есть отошедших к отцам.

Троицкую родительскую субботу еще называют Вселенской родительской субботой. Дата церковного праздника не фиксирована в календаре и отмечается в субботу, накануне Троицы (7 июня).

В храмах служат заупокойные богослужения и поминальные службы, на которых Всевышнего молят о прощении и вечном упокоении душ умерших родных. Верующие приносят продукты "на канун" - обычно на специальный столик кладут выпечку, которая идет на помощь малоимущим прихожанам.

После службы верующие обычно посещают могилы на кладбищах. Как правило, люди стараются привести в порядок могилки. Их украшают венками, зажигают лампадки и читают молитву - обычно это 17-ая кафизма или или 118 псалом.

Молитва об усопших

Но если в этот день вы не смогли посетить храм, молитву за усопших можно совершить дома. Главное, чтобы поминальная молитва не была формальностью, чтобы слова произносились осознанно. Такая молитва помогает успокоить переживания, сможет утолить чувство любви и жалости, благодати, вины или обиды, испытываемые по отношению к умершему.

Важно не поддаваться соблазну, чтобы не помянуть в Троицкую родительскую субботу самоубийц, поскольку таковых нельзя приравнивать к погибшим людям, которые не успел покаяться перед смертью или не были погребены по христианским канонам (умерли в сражениях или стихийных бедствиях, пропали без вести).

Считается, что умершим важнее молитва, чем посещение могилы, поэтому лучше сделать выбор в пользу церковной службы и уж точно не следует накрывать столы и громко трапезничать в этот день на кладбищах. Церковь выступает против попоек на погостах и напоминает, что усопшим не нужно ничего, кроме чистой молитвы и светлой памяти.

Дополнительно мы публикуем траурные открытки, которые можно отправить родным и знакомым в память об общих ушедших из жизни людях.