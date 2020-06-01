В субботу, 30 мая, министерство здравоохранения обновило список рекомендаций, которых должны будут придерживаться пассажиры поездов, а также работники "Укрзализныци".

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача №31.

Так, перевозка людей будет осуществляться исходя из количества мест для сидения. Если же перевозка будет в области, где нет смягчения карантина, то загруженность вагонов не должна превышать 50%.

На вокзале разрешается пребывать не более одному человеку на 10 кв.м. площади зала. Дистанция между людьми должна быть 1,5 м.

Пребывать на вокзале и залах ожидания разрешается лишь при наличии средства индивидуальной защиты.

Маски или респираторы также должны использовать работники железнодорожной дороги.

Сотрудники, которые контактируют с пассажирами, должны иметь при себе карманный диспенсер с антисептиком.

Перед началом работы все сотрудники должны будут пройти температурный скрининг.

Те из работников, температура тела которых превысит 37,2 градуса или те, кто имеет признаки респираторного заболевания, к работе не допускаются.

На вокзале нужно делать влажную уборку не менее четырех раз в день, а каждые два часа проветривать помещение.

На вокзалах, станциях и поездах необходимо проводить дезинфекцию поверхностей

В поездах запрещается предоставление кейтеринговых услуг и реализация продуктов питания, за исключением бутилированной воды.

Напомним, "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на поезда в июне.

Как сообщалось, вчера "Укрзализныця" открыла кассы в ЖД-вокзалах, однако люди без масок билеты не получат.