Утром в понедельник, 1 июня, в Харькове, на улице Культуры, 42-летняя женщина и ее шестимесячный ребенок разбились насмерть после падения из окна многоэтажки. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.

Погибшая вместе с полугодовалым сыном и 53-летним мужем проживали на 19-м из 22 этажей многоэтажки на улице Культуры, в районе станции метро "Научная". Ей было 42 года. Информация о происшествии поступила полицейским около 06:15.

Правоохранители осмотрели место трагедии и изъяли вещественные доказательства. По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По факту смерти женщины следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Кривом Роге из окна роддома выпала 19-летняя девушка, родившая накануне недоношенного ребенка.

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