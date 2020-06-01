Президент Владимир Зеленский выступил против того, чтобы Украину втягивали в президентские выборы в США из-за публикаций аудиозаписей разговоров Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The Telegraph.

"Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом", - подчеркнул он.

Также украинский президент отметил важность стратегического партнерства с США и заверил, что "Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на избирательный процесс в любой стране".

Кроме того, он отрицает возможность своей причастности к утечке записей. По словам Зеленского, его больше интересует на сам разговор Порошенко и Байдена, а кто и как мог подслушивать президента в его администрации.

"Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности. Было она достигнута, не достигнута, была ли она вообще . Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе президента Украины", - отметил он.

Напомним, в прошлом месяце в сеть попали пленки разговоров между Байденом и Порошенко, в которых тогдашний вице-президента США дает указания в адрес президента Украины, которые тот с готовностью выполняет. Полный текст скандальных пленок Порошенко можно прочитать здесь.

Ранее близкие к демократам американские СМИ предупредили украинские власти, что их активная позиция по расследованию против Порошенко по его разговорам с Байденом может иметь тяжелые последствия для стратегических отношений США и Украины.

Позже бывшие послы США намекнули Зеленскому, что не нужно давать хода пленкам Байдена-Порошенко.