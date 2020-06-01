Украина постепенно выходит из карантина (несмотря на ежедневный прирост новых зараженных Сovid-19 - Ред.) и восстанавливает сообщение как внутри страны, так и с внешним миром.

Так, уже с 16 июня будут возобновлены рейсы из Международного аэропорта "Киев" (бывший "Жуляны" - Ред.). О первых рейсах после карантина сообщила в соцсети пресс-служба аэропорта.

О своей готовности восстановить международные рейсы из аэропорта "Киев" уже заявили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir. А рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич".

Вот международные направления по которым с 16 июня восстановится авиасообщение

Belavia - Минск

- Минск LOT - Варшава

- Варшава WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, на каких условиях с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение: "Мы открываем направления при двух условиях: первое - если страны открываются и для нас, вторая - эпидемиологическая ситуация улучшилась".

Ранее "Страна" сообщала, что Украина может возобновить авиасообщение с Австрией с конца июня.