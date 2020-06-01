В Киеве зафиксировали очередную вспышку коронавируса. На этот раз - в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там за последние несколько дней Covid-19 обнаружили у 26 служительниц, из них у 22 - в течение минувших суток. Теперь монастырь закрыли на карантин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по словам Кличко,. за прошлые сутки именно Печерский район столицы лидирует по числу новых случаев коронавируса из-за вспышки Covid-19 в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре.

"Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", - сказал Кличко.

Сейчас, по данным мэра Киева, монастырь закрыли на карантин. В помещениях проводят дезинфекцию.

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для пересмотра послаблений", - заявил на брифинге Кличко.

Кличко о вспышке коронавируса в монастыре - с 05:00

Напомним, по данным Кабмина, Киев все еще не готов ко второму этапу смягчения карантина, хотя в столице сегодня начали третий.