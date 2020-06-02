Петр Порошенко опубликовал свою декларацию за 2019 год. Половину из которого он уже не был президентом.
За этот срок бывший глава государства похудел во всех смыслах: не только телом, но и кошельком.
"Страна" сравнила, как изменился достаток экс-президента за этот не слишком удачный для него год - после потери президентского поста.
Что в копилке у Порошенко
На банковских счетах и наличными у семьи Порошенко в 2019 году значилось:
- Доллары: 52 810 322
- Гривны: 410 961 203 (примерно 15 миллионов долларов)
- Евро: 16 643
При этом в 2018 году у президента и его семьи было:
- Доллары: 65 092 878
- Гривны: 11 731 268 (около полумиллиона долларов)
- Евро: 11 403
Если перевести гривневую часть сбережений Петра Алексеевича в доллары, то в целом у него выходит примерно одинаковая сумма "зеленых" накоплений с небольшим креном в сторону 2019 года.
При этом за январь-май 2019 года, пока Порошенко был президентом Украины, у него было:
- Доллары: 54 миллиона
- Гривны: 11 миллионов
- Евро: 10 тысяч
- Фунты: 40 тысяч
То есть за ту половину года, когда Петр Алексеевич уже не был президентом, его сбережения в долларовом эквиваленте увеличились примерно на десять миллионов.
При этом есть небольшой парадокс. При росте накоплений у бывшего гаранта серьезно - практически вдвое - упали доходы.
На чем зарабатывал президент?
Самую большую сумму Порошенко в прошлом году принесли дивиденды от инвестфонда "Прайм Эссетс капитал" - более 600 миллионов гривен.
Второй по значимости источник дохода - это продажа государственных облигаций внутреннего займа. На ОВГЗ Порошенко заработал почти 109 миллионов.
Еще 33 миллиона Порошенко "поимел" на продаже ценных бумаг.
Отдельно значится доход от выигранного в суде у британской "БиБиСи" дела. Издание сообщало, что Порошенко платил лоббистам за встречу с президентом США Дональдом Трампом. В марте 2019 года Порошенко выиграл суд и получил с британской информационной корпорации более шести миллионов гривен.
Интересно посмотреть, какие из этих доходов он получил будучи президентом, а какие - нет.
Всего за президентскую каденцию 2019 года (январь-май) Порошенко заработал 124 миллиона гривен.
За весь же минувший год - 773 миллиона. И, казалось бы, в "не-президентскую" часть года Порошенко увеличил свои доходы.
Однако в 2018 году Порошенко заработал более полутора миллиардов гривен. То есть вдвое больше, чем в тот год, когда лишился президентского поста.
В общем довольно интересный вывод следует из декларации: в 2019 году, когда президент потерял власть, он резко потерял и прибыли.
Впрочем, этот феномен имеет свое объяснение - накануне выборов он активно наращивал свои официальные доходы, чтобы было чем обосновывать любые траты после своего ухода с должности.
Как в декларации Порошенко исчезло 69 компаний
Порошенко по-прежнему владеет множеством компаний. Но в ушедшем году их стало меньше.
Если сравнить деклации 2018 и 2019 года, то бывший президент лишился долей в 69 фирмах. Вот полный список организаций, которыми он перестал владеть:
- ПАО "Интеркорн Корн Просессинг Индастри";
- ООО "Песковский завод стеклоизделий";
- "Интерстарч Украина";
- СіІІ Конфекшенери Инвестментс лимитед;
- Рошен юроп би.ви.
- ООО "Центрально-европейская кондитерская компания";
- "Кондитерская корпорация "РОШЕН";
- ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен";
- Дочернее предприятие "Торговый дом Киевской кондитерской фабрики "Рошен"
- Дочернее предприятие "Гулливер";
- Открытое акционерное общество "Винницкая кондитерская фабрика";
- Открытое акционерное общество "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен";
- "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен";
- "Распределительный центр "Плюс";
- "Рошен Эксклюзив";
- ООО "Бисквитный комплекс "Рошен";
- ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен";
- "Милк Транс";
- ЧАО "Ріелексперт";
- ЧАО "Укроптбакалея";
- "Изюминка";
- ООО "Рошен -Харьков";
- ООО "Рилейбл";
- "Кондитероптторг"; 25.
- "Рошен-Волынь"; 26.
- "Рошен-Зодиак";
- ООО "Рошен-Львов";
- ООО "Рошен-Днепр";
- ООО "Рошен-Херсон";
- ООО "Торговый дом "Кенди";
- "Рошен Свит";
- "Рошен Де Люкс";
- ЧАО"Укропткульттовари";
- "Укрпроминвест-Трейд";
- "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco";
- "Bonbonetti";
- "Choco Bonita";
- "РОШЕН";
- Липецкая кондитерская фабрика "Рошен";
- "Рошен" Limited Liability Company "Roshen";
- "Рошен-Польская";
- "Укрпроминвест-агро";
- ЧАО "Торговый дои "Интеркорн";
- ЧАО "Продовольственная компания "Поділля";
- "Торговий дом "Крахмалопродукт";
- ЧАО "Крыжопольский сахарный завод";
- "Продовольственная компания "Зоря Подилля";
- "Производственно-коммерческая фирма "Дельта"4
- Група Агропродинвест";
- ЧАО "Тростянецкое районное предприятие "Агромаш";
- ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2";
- "Мас-Агро";
- "Агрофирма Днепроагролан";
- "Прогресс - НТ";
- ООО "Агрофирма "Іванковцы";
- ООО "Правобережное";
- "Брассика-2010";
- ЧАО "Днепропетровский крахмалопатоковый комбинат";
- "Авангард-Гранд";
- DeLuxe Сауда;
- "Рошен-Бел";
- ООО "Grand Кондитер";
- ООО "Рошен Джорджия";
- ООО "Рошен-Столиця";
- "Калина-Автолизинг";
- "Країна-Асистанс";
- "Рошен Груп";
- "Рошен ферст";
- ТОВ "Лаб 51"
Судя по списку, из декларации Порошенко за 2019 год полностью пропала линейка "Рошен" и заводы, которые с ней связаны - от молочки до сахарных и логистических компаний. Исчезла даже скандально известная липецкая фабрика.
В документе не указано, кто теперь владелец шоколадной империи экс-президента. Но "Страна" еще осенью рассказывала, что сладкий бизнес Порошенко перешел к его старшему сыну Алексею.
Бывший гарант переписал активы на сына после того, как против него в Украине начали расследоваться уголовные дела. В ходе следствия уже были прецеденты ареста имущества Порошенко - например, завода "Кузня на Рыбальском".
Кстати, передача "Рошена" старшему сыну интересно коррелируется с более ранними обещаниями Порошенко продать эту группу компаний, а затем - заверениями, что ими владеет "слепой траст". Зато, если бывший президент снова решит баллотироваться на этот пост, то с принадлежностью "Рошена" проблем уже не будет. Формально Порошенко им больше не владеет.
Также мы рассказывали, что на имя сына переписан и аграрный бизнес Порошенко. Речь о компании "Укрпроминвест-Агро", которую Алексей получил в конце октября.
Полмиллиарда на выборы в Раду
В декларации бывшего президента за 2019 год заметное место занимают расходы на выборы.
Всего на пополнение избирательного фонда ушел 431 миллион 300 тысяч гривен. То есть в районе 15 миллионов долларов. В основном - на закупку движимого имущества.
Часть его отражена и в декларации Порошенко. Он указал покупку двух седанов Mercedes, которые находятся на балансе "Европейской солидарности". Обе машины указаны как служебные для нужд самого экс-президента.
Обе машины - 2015 года выпуска и обошлись Порошенко в четыре с половиной миллиона гривен.
В недвижимости или ценностях изменений в декларации нет.