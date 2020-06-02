Петр Порошенко опубликовал свою декларацию за 2019 год. Половину из которого он уже не был президентом.

За этот срок бывший глава государства похудел во всех смыслах: не только телом, но и кошельком.

"Страна" сравнила, как изменился достаток экс-президента за этот не слишком удачный для него год - после потери президентского поста.

Что в копилке у Порошенко

На банковских счетах и наличными у семьи Порошенко в 2019 году значилось:

Доллары: 52 810 322‬

Гривны: 410 961 203‬ (примерно 15 миллионов долларов)

Евро: 16 643

При этом в 2018 году у президента и его семьи было:

Доллары: 65 092 878‬

Гривны: 11 731 268 (около полумиллиона долларов)

Евро: 11 403

Если перевести гривневую часть сбережений Петра Алексеевича в доллары, то в целом у него выходит примерно одинаковая сумма "зеленых" накоплений с небольшим креном в сторону 2019 года.

При этом за январь-май 2019 года, пока Порошенко был президентом Украины, у него было:

Доллары: 54 миллиона

Гривны: 11 миллионов

Евро: 10 тысяч

Фунты: 40 тысяч

То есть за ту половину года, когда Петр Алексеевич уже не был президентом, его сбережения в долларовом эквиваленте увеличились примерно на десять миллионов.

При этом есть небольшой парадокс. При росте накоплений у бывшего гаранта серьезно - практически вдвое - упали доходы.

На чем зарабатывал президент?

Самую большую сумму Порошенко в прошлом году принесли дивиденды от инвестфонда "Прайм Эссетс капитал" - более 600 миллионов гривен.

Второй по значимости источник дохода - это продажа государственных облигаций внутреннего займа. На ОВГЗ Порошенко заработал почти 109 миллионов.

Еще 33 миллиона Порошенко "поимел" на продаже ценных бумаг.

Отдельно значится доход от выигранного в суде у британской "БиБиСи" дела. Издание сообщало, что Порошенко платил лоббистам за встречу с президентом США Дональдом Трампом. В марте 2019 года Порошенко выиграл суд и получил с британской информационной корпорации более шести миллионов гривен.

Интересно посмотреть, какие из этих доходов он получил будучи президентом, а какие - нет.

Всего за президентскую каденцию 2019 года (январь-май) Порошенко заработал 124 миллиона гривен.

За весь же минувший год - 773 миллиона. И, казалось бы, в "не-президентскую" часть года Порошенко увеличил свои доходы.

Однако в 2018 году Порошенко заработал более полутора миллиардов гривен. То есть вдвое больше, чем в тот год, когда лишился президентского поста.

В общем довольно интересный вывод следует из декларации: в 2019 году, когда президент потерял власть, он резко потерял и прибыли.

Впрочем, этот феномен имеет свое объяснение - накануне выборов он активно наращивал свои официальные доходы, чтобы было чем обосновывать любые траты после своего ухода с должности.

Как в декларации Порошенко исчезло 69 компаний

Порошенко по-прежнему владеет множеством компаний. Но в ушедшем году их стало меньше.

Если сравнить деклации 2018 и 2019 года, то бывший президент лишился долей в 69 фирмах. Вот полный список организаций, которыми он перестал владеть:

ПАО "Интеркорн Корн Просессинг Индастри"; ООО "Песковский завод стеклоизделий"; "Интерстарч Украина"; СіІІ Конфекшенери Инвестментс лимитед; Рошен юроп би.ви. ООО "Центрально-европейская кондитерская компания"; "Кондитерская корпорация "РОШЕН"; ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен"; Дочернее предприятие "Торговый дом Киевской кондитерской фабрики "Рошен" Дочернее предприятие "Гулливер"; Открытое акционерное общество "Винницкая кондитерская фабрика"; Открытое акционерное общество "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен"; "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен"; "Распределительный центр "Плюс"; "Рошен Эксклюзив"; ООО "Бисквитный комплекс "Рошен"; ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен"; "Милк Транс"; ЧАО "Ріелексперт"; ЧАО "Укроптбакалея"; "Изюминка"; ООО "Рошен -Харьков"; ООО "Рилейбл"; "Кондитероптторг"; 25. "Рошен-Волынь"; 26. "Рошен-Зодиак"; ООО "Рошен-Львов"; ООО "Рошен-Днепр"; ООО "Рошен-Херсон"; ООО "Торговый дом "Кенди"; "Рошен Свит"; "Рошен Де Люкс"; ЧАО"Укропткульттовари"; "Укрпроминвест-Трейд"; "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco"; "Bonbonetti"; "Choco Bonita"; "РОШЕН"; Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"; "Рошен" Limited Liability Company "Roshen"; "Рошен-Польская"; "Укрпроминвест-агро"; ЧАО "Торговый дои "Интеркорн"; ЧАО "Продовольственная компания "Поділля"; "Торговий дом "Крахмалопродукт"; ЧАО "Крыжопольский сахарный завод"; "Продовольственная компания "Зоря Подилля"; "Производственно-коммерческая фирма "Дельта"4 Група Агропродинвест"; ЧАО "Тростянецкое районное предприятие "Агромаш"; ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2"; "Мас-Агро"; "Агрофирма Днепроагролан"; "Прогресс - НТ"; ООО "Агрофирма "Іванковцы"; ООО "Правобережное"; "Брассика-2010"; ЧАО "Днепропетровский крахмалопатоковый комбинат"; "Авангард-Гранд"; DeLuxe Сауда; "Рошен-Бел"; ООО "Grand Кондитер"; ООО "Рошен Джорджия"; ООО "Рошен-Столиця"; "Калина-Автолизинг"; "Країна-Асистанс"; "Рошен Груп"; "Рошен ферст"; ТОВ "Лаб 51"

Судя по списку, из декларации Порошенко за 2019 год полностью пропала линейка "Рошен" и заводы, которые с ней связаны - от молочки до сахарных и логистических компаний. Исчезла даже скандально известная липецкая фабрика.

В документе не указано, кто теперь владелец шоколадной империи экс-президента. Но "Страна" еще осенью рассказывала, что сладкий бизнес Порошенко перешел к его старшему сыну Алексею.

Бывший гарант переписал активы на сына после того, как против него в Украине начали расследоваться уголовные дела. В ходе следствия уже были прецеденты ареста имущества Порошенко - например, завода "Кузня на Рыбальском".

Кстати, передача "Рошена" старшему сыну интересно коррелируется с более ранними обещаниями Порошенко продать эту группу компаний, а затем - заверениями, что ими владеет "слепой траст". Зато, если бывший президент снова решит баллотироваться на этот пост, то с принадлежностью "Рошена" проблем уже не будет. Формально Порошенко им больше не владеет.

Также мы рассказывали, что на имя сына переписан и аграрный бизнес Порошенко. Речь о компании "Укрпроминвест-Агро", которую Алексей получил в конце октября.

Полмиллиарда на выборы в Раду

В декларации бывшего президента за 2019 год заметное место занимают расходы на выборы.

Всего на пополнение избирательного фонда ушел 431 миллион 300 тысяч гривен. То есть в районе 15 миллионов долларов. В основном - на закупку движимого имущества.

Часть его отражена и в декларации Порошенко. Он указал покупку двух седанов Mercedes, которые находятся на балансе "Европейской солидарности". Обе машины указаны как служебные для нужд самого экс-президента.

Обе машины - 2015 года выпуска и обошлись Порошенко в четыре с половиной миллиона гривен.

В недвижимости или ценностях изменений в декларации нет.