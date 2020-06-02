Петр Порошенко за 2019 год растерял часть активов и доходов. Фото 5 канала
Петр Порошенко за 2019 год растерял часть активов и доходов. Фото 5 канала

Петр Порошенко опубликовал свою декларацию за 2019 год. Половину из которого он уже не был президентом.

За этот срок бывший глава государства похудел во всех смыслах: не только телом, но и кошельком.  

"Страна" сравнила, как изменился достаток экс-президента за этот не слишком удачный для него год - после потери президентского поста.

Что в копилке у Порошенко

На банковских счетах и наличными у семьи Порошенко в 2019 году значилось:

  • Доллары: 52 810 322‬
  • Гривны: 410 961 203‬ (примерно 15 миллионов долларов)
  • Евро: 16 643

При этом в 2018 году у президента и его семьи было:

  • Доллары: 65 092 878‬
  • Гривны: 11 731 268 (около полумиллиона долларов)
  • Евро: 11 403

Если перевести гривневую часть сбережений Петра Алексеевича в доллары, то в целом у него выходит примерно одинаковая сумма "зеленых" накоплений с небольшим креном в сторону 2019 года. 

При этом за январь-май 2019 года, пока Порошенко был президентом Украины, у него было:

  • Доллары: 54 миллиона
  • Гривны:  11 миллионов
  • Евро: 10 тысяч
  • Фунты: 40 тысяч

То есть за ту половину года, когда Петр Алексеевич уже не был президентом, его сбережения в долларовом эквиваленте увеличились примерно на десять миллионов. 

При этом есть небольшой парадокс. При росте накоплений у бывшего гаранта серьезно - практически вдвое - упали доходы. 

На чем зарабатывал президент? 

Самую большую сумму Порошенко в прошлом году принесли дивиденды от инвестфонда "Прайм Эссетс капитал" - более 600 миллионов гривен. 

Второй по значимости источник дохода - это продажа государственных облигаций внутреннего займа. На ОВГЗ Порошенко заработал почти 109 миллионов. 

Еще 33 миллиона Порошенко "поимел" на продаже ценных бумаг. 

Отдельно значится доход от выигранного в суде у британской "БиБиСи" дела. Издание сообщало, что Порошенко платил лоббистам за встречу с президентом США Дональдом Трампом. В марте 2019 года Порошенко выиграл суд и получил с британской информационной корпорации более шести миллионов гривен. 

Интересно посмотреть, какие из этих доходов он получил будучи президентом, а какие - нет. 

Всего за президентскую каденцию 2019 года (январь-май) Порошенко заработал 124 миллиона гривен.

За весь же минувший год - 773 миллиона. И, казалось бы, в "не-президентскую" часть года Порошенко увеличил свои доходы. 

Однако в 2018 году Порошенко заработал более полутора миллиардов гривен. То есть вдвое больше, чем в тот год, когда лишился президентского поста.

В общем довольно интересный вывод следует из декларации: в 2019 году, когда президент потерял власть, он резко потерял и прибыли. 

Впрочем, этот феномен имеет свое объяснение - накануне выборов он активно наращивал свои официальные доходы, чтобы было чем обосновывать любые траты после своего ухода с должности. 

Как в декларации Порошенко исчезло 69 компаний

Порошенко по-прежнему владеет множеством компаний. Но в ушедшем году их стало меньше. 

Если сравнить деклации 2018 и 2019 года, то бывший президент лишился долей в 69 фирмах. Вот полный список организаций, которыми он перестал владеть:

  1. ПАО "Интеркорн Корн Просессинг Индастри";
  2. ООО "Песковский завод стеклоизделий";
  3. "Интерстарч Украина";
  4. СіІІ Конфекшенери Инвестментс лимитед;
  5. Рошен юроп би.ви.
  6. ООО "Центрально-европейская кондитерская компания";
  7. "Кондитерская корпорация "РОШЕН";
  8. ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен";
  9. Дочернее предприятие "Торговый дом Киевской кондитерской фабрики "Рошен"
  10. Дочернее предприятие "Гулливер";
  11. Открытое акционерное общество "Винницкая кондитерская фабрика";
  12. Открытое акционерное общество "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен";
  13. "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен";
  14. "Распределительный центр "Плюс";
  15. "Рошен Эксклюзив";
  16. ООО "Бисквитный комплекс "Рошен";
  17. ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен";
  18. "Милк Транс";
  19. ЧАО "Ріелексперт";
  20. ЧАО "Укроптбакалея";
  21. "Изюминка";
  22. ООО "Рошен -Харьков";
  23. ООО "Рилейбл"; 
  24. "Кондитероптторг"; 25.
  25. "Рошен-Волынь"; 26. 
  26. "Рошен-Зодиак";
  27. ООО "Рошен-Львов";
  28. ООО "Рошен-Днепр";
  29. ООО "Рошен-Херсон";
  30. ООО "Торговый дом "Кенди";
  31. "Рошен Свит";
  32. "Рошен Де Люкс";
  33. ЧАО"Укропткульттовари";
  34. "Укрпроминвест-Трейд";
  35. "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco"; 
  36. "Bonbonetti";
  37. "Choco Bonita";
  38. "РОШЕН";
  39. Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"; 
  40. "Рошен" Limited Liability Company "Roshen"; 
  41. "Рошен-Польская";
  42. "Укрпроминвест-агро";
  43. ЧАО "Торговый дои "Интеркорн";
  44. ЧАО "Продовольственная компания "Поділля";
  45. "Торговий дом "Крахмалопродукт";
  46. ЧАО "Крыжопольский сахарный завод";
  47. "Продовольственная компания "Зоря Подилля";
  48. "Производственно-коммерческая фирма "Дельта"4
  49. Група Агропродинвест";
  50. ЧАО "Тростянецкое районное предприятие "Агромаш";
  51. ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2";
  52. "Мас-Агро"; 
  53. "Агрофирма Днепроагролан";
  54. "Прогресс - НТ";
  55. ООО "Агрофирма "Іванковцы";
  56. ООО "Правобережное";
  57. "Брассика-2010";
  58. ЧАО "Днепропетровский крахмалопатоковый комбинат";
  59. "Авангард-Гранд";
  60. DeLuxe Сауда;
  61. "Рошен-Бел";
  62. ООО "Grand Кондитер";
  63. ООО "Рошен Джорджия";
  64. ООО "Рошен-Столиця";
  65. "Калина-Автолизинг";
  66. "Країна-Асистанс";
  67. "Рошен Груп";
  68. "Рошен ферст";
  69. ТОВ "Лаб 51" 

Судя по списку, из декларации Порошенко за 2019 год полностью пропала линейка "Рошен" и заводы, которые с ней связаны - от молочки до сахарных и логистических компаний. Исчезла даже скандально известная липецкая фабрика.

В документе не указано, кто теперь владелец шоколадной империи экс-президента. Но "Страна" еще осенью рассказывала, что сладкий бизнес Порошенко перешел к его старшему сыну Алексею

Бывший гарант переписал активы на сына после того, как против него в Украине начали расследоваться уголовные дела. В ходе следствия уже были прецеденты ареста имущества Порошенко - например, завода "Кузня на Рыбальском". 

Кстати, передача "Рошена" старшему сыну интересно коррелируется с более ранними обещаниями Порошенко продать эту группу компаний, а затем - заверениями, что ими владеет "слепой траст". Зато, если бывший президент снова решит баллотироваться на этот пост, то с принадлежностью "Рошена" проблем уже не будет. Формально Порошенко им больше не владеет. 

Также мы рассказывали, что на имя сына переписан и аграрный бизнес Порошенко. Речь о компании "Укрпроминвест-Агро", которую Алексей получил в конце октября.  

Полмиллиарда на выборы в Раду 

В декларации бывшего президента за 2019 год заметное место занимают расходы на выборы.

Всего на пополнение избирательного фонда ушел 431 миллион 300 тысяч гривен. То есть в районе 15 миллионов долларов. В основном - на закупку движимого имущества. 

Часть его отражена и в декларации Порошенко. Он указал покупку двух седанов Mercedes, которые находятся на балансе "Европейской солидарности". Обе машины указаны как служебные для нужд самого экс-президента. 

Обе машины - 2015 года выпуска и обошлись Порошенко в четыре с половиной миллиона гривен. 

В недвижимости или ценностях изменений в декларации нет.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться