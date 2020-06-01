В первый день лета в Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 балла. Источник находился на глубине двух километров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

"1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

Уточним, что при такой силе землетрясения, подземные толчки могут ощущаться людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах многоэтажек. Однако существенной угрозы для населения оно не несет.

Ранее мы писали, что ночью, 21 мая, мощное землетрясение произошло в центральной части Средиземного моря, в 272 км юго-западнее города Каламата.

Также "Страна" сообщала, что в апреле жители Закарпатья ощутили три землетрясения за 10 дней.