Полиция Кривого Рога устанавливает обстоятельства, при которых из окна четвертого этажа местного роддома выпала 20-летняя девушка которая накануне вечером в автомобиле скорой помощи родила недоношенного ребенка. От полученных при падении с высоты травм девушка скончалась на месте. Трагедия произошла в понедельник, 1 июня, на территории городского роддома №1. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

"Сообщение о происшествии поступило сегодня. С четвертого этажа роддома выпала женщина 2000 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в роддоме, девушка родила в автомобиле скорой помощи ребенка, весом всего чуть более одного килограмма, за жизнь которого сейчас борются врачи. Поскольку молодая мать незамужем и ребенок был нежеланный, персонал роддома предполагает, что она хотела сбежать из роддома через окно, но сорвалась. Об этом сообщает местная телекомпания "Рудана".

"Вчера вечером, в 20:10, эту молодую женщину (ориентировочно 19 лет) доставили к нам уже с ребенком. Роды прошли в машине скорой помощи. Ребенок родился глубоко недоношенным, на сроке около 30 недель беременности. По словам самой девушки, она не замужем, эта беременность была нежелательна, на учете в женской консультации не состояла", - рассказала и.о. директора городского клинического родильного дома №1 Лариса Васильева.

Медики говорят, что девушка была без документов.

"Ее перевели в палату, а потом пригласили посмотреть ребенка, который в то время находился в интенсивной терапии. Из-за глубокой недоношенности ребенка собирались перевести в перинатальный центр. Когда же за младенцем приехала бригада, женщину начали искать, но нигде не могли найти. Ранее видели, что она бегала по коридору, выходила курить, но в конце концов ее так и не нашли. Утром уже увидели труп под окнами. Очевидно, девушка собиралась бежать из роддома, потому что нашли ее уже одетой", - расскзала Лариса Васильева.

Тело молодой матери направили на судебно-медицинскую экспертизу. Новорожденный уже переведен в реанимационное отделение перинатального центра.

Фото: one.kr.ua

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