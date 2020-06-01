Британская королева Елизавета I, которая сейчас находится в Виндзорском дворце из-за пандемии коронавируса, вышла на прогулку в парк, чтобы прокатиться на своем фелл-пони.

Свежие снимки монаршей особы опубликовал дворец на своей странице в Instagram в понедельник, 1 июня.

Как видно на фото, 94-летнюю Елизавету запечатлели во время конной прогулки в розовом платке и специальных штанах. Королева Великобритании каталась на фелл-пони по имени Ферн в парке.

Напомним, ранее Елизавета II приказала отказаться от классического празднование ее дня рождения с применением салютов, так как в условиях пандемии коронавируса это неуместно.

Также Елизавета II призывала британцев сохранять чувство юмора и сравнила пандемию со Второй мировой войной.