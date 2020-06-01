В Украине по состоянию на понедельник, 1 июня, пять областей, а также Киев, где за сутки коронавирусом заразились 58 человек, не соответствуют показателям, необходимым для продолжения второго этапа смягчения карантина. В пяти регионах превышена инцидентность, еще в одном слишком мало количество протестированных людей.

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная в Facebook Кабмина.

Так, в соответствии с требованиями Кабмина, критериями для перехода областей ко второму этапу ослабления карантина являются:

Инцидентность: общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 000 населения должно быть меньше 12.

Загруженность коек: в учреждениях здравоохранения, принимающих пациентов с Covid-19, должно быть занято менее 50% мест.

Среднее число ПЦР-тестов: на 100 000 населения показатель должен быть не менее 12 в течение последних 7 дней.

На 1 июня из-за слишком высокой инцидентности не готовы к снятию карантина в Волынской (14,45 случаев на 100 тыс. населения), Львовской (13,54 случаев на 100 тыс. населения), Ровенской (29,15 случаев на 100 тыс. населения), Черновицкой (32,63 случая на 100 тыс. населения) областях и Киеве (13,18 случаев на 100 тыс. населения).

В Донецкой области наблюдается недостаточное количество протестированных: 8,93 на 100 тыс. населения.

Между тем, 1 июня в Украине (в том числе в Киев) наступил третий этап ослабления карантина, в рамках которого открывают спортзалы, бассейны, ж/д перевозки и автошколы.

Также мы писали, что по состоянию на утро 1 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 012 человек.