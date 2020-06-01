Министерство здравоохранения Черногории обновило список стран, для которых открывает границу с сегодняшнего дня. Несмотря на то, что пересекать границу разрешили гражданам более чем 100 стран, украинцы пока этого сделать не смогут.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Черногории.

"Черногория, соблюдая руководящие принципы и постулаты, изложенные в ключевых актах Европейской комиссии, постепенно координирует подход к восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля", - говорится в сообщении.

В то же время правительство Черногории утверждает, что въезд в страну разрешен лишь гражданам тех стран, в которых фиксируется замедление распространения коронавируса, а количество больных не превышает 25 на 100 тысяч населения.

Обратим внимание, что в списке находится больше ста стран, однако Украины в нем нет. Также отсутствуют Соединенные Штаты и Россия.

Напомним, в марте мы писали о том, что Черногория была единственной страной Евросоюза, в котором не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В то же время страна стала первой в Европе, которая заявила, что поборола полностью инфекцию. А уже в мае власти страны заявили о желании открыть границы для зарубежных туристов, несмотря на официально зарегистрированную одну смерть от COVID-19.