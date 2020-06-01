В Украине власти взяли курс на постепенное смягчение жестких карантинных мер, несмотря на то, что в стране продолжается рост заболеваемости Сovid-19.

Для экономики позитивным сигналом является то, что украинский бизнес так же начал активно восстанавливаться. Так, например, начиная с апреля количество открытых вакансий на рынке труда увеличилось на 30%, и в стране уже работают 76% ресторанов от того количества заведений, которые работали до объявления карантина 12 марта.

Об этом сообщает платформа по работе с открытыми данными Opendatabot.

Итак, статистика такова: через месяц после введения карантина (то есть 12 апреля - Ред.) в Украине работало только 32% ресторанов и кафе, а их оборот упал до 22%.

С этого момента сфера общественного питания постепенно начала восстанавливаться. Сейчас в Украине работает 76% ресторанов, однако их оборот увеличивается не так быстро - сейчас он составляет 56%.

"Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, вероятнее всего смогут выйти на показатели начала 2019 не раньше следующего года", - говорит эксперт Родион Ерошек.

По данным на 12 марта в Украине еженедельно регистрировалось около 5 000 предпринимателей. Через два месяца количество новых регистраций упало почти втрое. 26 апреля зарегистрировалось всего полторы тысячи предпринимателей.

На этой неделе количество вновь зарегистрированных ФОП достигло докарантинных показателей - в Украине было зарегистрировано 5 328 ФОП-ов.

Так же по данным на 12 марта в Украине еженедельно регистрировалось около тысячи компаний. А уже через две недели зарегистрировалось только 435 новых компаний.

В последние две недели апреля и этот показатель тоже начал расти. За последнюю неделю,к примеру, в Украине было зарегистрировано 897 новых компаний.

Компания Apple предоставила информацию о передвижении украинцев. Всего за месяц карантина наши земляки сократили свои передвижения. Водители - до 58%, пешеходы до 46%.

Но смячгение карантина принесло свои плоды. Украинцы начали перемещаться активнее. Сейчас водители ездят на 30% больше, чем они это делали в карантин. Активность же пешеходов вообще восстановилась до докарантинных показателей.

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