Депутаты фракции "Слуга народа" выступили с предложение заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству, который состоится в пятницу.

Об этом в понедельник, 1 июня, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета Верховной Рады.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", - сказал Корниенко.

Напомним, как мы писали, в Офисе президента уже пару недель (то есть еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах) думают о возможной отставке Авакова. Однако далеко не факт, что подобные намерения претворятся в жизнь из-за опасений дестабилизации ситуации.

По словам экс-советника Авакова нардепа Ильи Кивы, сейчас проводится системная кампания по дискредитации Авакова за которой, по его мнению, стоит Пётр Порошенко и глава Офиса президента Андрей Ермак.