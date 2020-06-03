Каждый из нас мечтает о здоровые, крепких и белых зубах. К сожалению, такого эффекта трудно достичь только с помощью обычной зубной щетки. К счастью, на рынке есть устройства, которые гораздо лучше очистят наши зубы. Действительно ли электрические щетки самом деле такие эффективные? Какие преимущества и недостатки их использования? Можно ли благодаря им отбелить зубы?

Виды зубных щеток - какая из них лучше, электрическая или обычная?

Электрическая зубная щетка работает от аккумулятора, встроенного в ручку, при этом насадку для нее следует заменять каждые 3 месяца. С другой стороны, обычная зубная щетка, представляет собой основной тип щетки, знакомый нам всем. Она имеет пластиковую ручку и неизменную головку. Такая модель не требует источника питания, и если мы хотим ее заменить - достаточно ее выбросить.



На основе клинических исследований, можно утверждать, что электрические зубные щетки с технологией возвратно-вращательных движений, заботятся о здоровье нашей ротовой полости и зубов лучше, чем обычные зубные щетки. Выбирая зубную щетку с возвратно-вращательными и пульсирующими движениями (3D технология) можно удалить даже до 100% больше зубного налета, чем с помощью обычной зубной щетки. Маленькая круглая головка электрической зубной щетки, похожая на ту, которую вы можете увидеть в стоматологическом кабинете, двигается таким образом, что человеческая рука никогда не смогла бы ее превзойти, обеспечивая тем самым лучшую чистку по сравнению с обычными зубными щетками.

Более того, у многих брендов зубных щеток, таких как Oral-B, имеется встроенный 2-минутный таймер, позволяющий соблюдать время чистки, рекомендованное стоматологами.

Используя обычную зубную щетку, мы часто чистим зубы слишком медленно и применяем неправильную технику. После более длительного времени мы, несомненно, заметим негативные последствия такой техники чистки зубов - недостаточно очищенные зубы или образование зубного налета.

Этого не произойдет, если вы будете использовать модель с аккумуляторным питанием. Лучшие электрические зубные щетки информируют нас каждые 30 секунд, что пришло время перейти к другому сегменту ротовой полости. Таким образом, мы не пропустим ни одного участка зубов во время чистки.

Сравнение электрической щетки со звуковой технологией и электрической зубной щетки с технологией возвратно-вращательных и пульсирующих движений (с круглой головкой).

На рынке электрических зубных щеток можно найти не только зубные щетки с круглыми головками, но и звуковые модели. Чем они отличаются? Первое, что мы сразу замечаем - это форма головки со щетиной, которая чистит зубы.

Звуковая зубная щетка очень похожа на обычную ручную модель; она имеет вытянутую форму и использует "выметающие" движения.

В свою очередь, электрическая щетка с круглой головкой выглядит как профессиональный стоматологический инструмент и чистит поверхность зуба, подстраиваясь под его форму, обеспечивая тем самым деликатную и эффективную чистку.

Звуковая зубная щетка рекомендуется людям с деликатными и чувствительными деснами. Она намного эффективнее обычных зубных щеток, однако, не конкурирует с электрическими зубными щетками, оснащенными круглыми головками. Круглая головка зубной щетки лучше прилегает к поверхности зубов, благодаря чему удаляет больше налета и остатков пищи, чистит труднодоступные места, например, задние поверхности моляров, вместе с тем подходит людям с деликатными и чувствительными деснами.

Почему стоит купить электрическую зубную щетку? Преимущества и недостатки.

Электрические зубные щетки имеют много преимуществ. Лучшие модели удаляют даже на 100% больше зубного налета, чем обычные зубные щетки. Таким образом, ротовая полость дольше остается чистой, а дыхание свежим. Более эффективное удаление зубного налета поддерживает здоровье наших десен и пародонта. Еще одно преимущество - большее количество движений, по сравнению со стандартными зубными щетками. Лучшие модели выполняют до 48 800 движений в минуту (тогда как обычные зубные щетки от 300 до 600 движений).

3D технология является наиболее рекомендованной, поскольку она выполняет 10 500 возвратно-вращательных и 48 000 пульсирующих движений в минуту. Используя такую ​​зубную щетку, нам не придется использовать сложную технику чистки зубов, как в случае с ручной или звуковой зубной щеткой, единственное, что нужно сделать, - это мягко прижать головку зубной щетки к поверхности зуба и изменять поверхность чистки каждые 2-3 секунды.

Также следует помнить об удобной батарее. Современные литий-ионные аккумуляторы могут работать до 14 дней без подзарядки. Хотя двухминутный таймер, который пульсирует каждые 30 секунд и сообщает нам, когда следует начать чистить следующий участок ротовой полости, зубная щетка может обеспечить нам достаточно длительное время работы и равномерную чистку всех поверхностей зубов.

Имеют ли такие модели какие-то недостатки? Нет, если они используются в соответствии с рекомендациями. Многие люди боятся, что электрические зубные щетки могут нанести вред их эмали. Однако усовершенствованные модели щеток оснащены датчиками давления, которые сигнализируют о ненадлежащем использовании устройства и когда давление на зубы и десны слишком сильное.

Сколько стоит электрическая зубная щетка?

Многие люди ошибочно предполагают, что приобретение электрической зубной щетки - это огромные расходы. Менее дорогие электрические зубные щетки могут стоить всего от 600 до 1200 гривен. Безусловно, чем более технологичной является зубная щетка, тем выше ее цена.

На первый взгляд кажется, что это большие деньги. К сожалению, мы часто не учитываем преимущества, которые могут нам дать такие устройства для чистки зубов. Правильно очищенные зубы и десна помогают нам поддерживать здоровье полости рта, что может привести к уменьшению необходимости в частом лечении зубов или удалении зубного налета. С помощью обычной зубной щетки крайне трудно полностью удалить зубной налет, который является основной причиной большинства заболеваний полости рта (кариес, воспаление десен и пародонта, плохой запах изо рта). Таким образом, целесообразно предупредить заболевание ротовой полости, вкладывая деньги в лучшую технологию чистки, чем тратить гораздо больше денег позже на лечение.

Вы можете выбрать:

Звуковые модели (например, Oral-B Pulsonic Slim).

Модели с маленькой круглой головкой (например, мы рекомендуем модель Oral-B Genius 10000N).

Однако помните, что цена данной модели зубной щетки зависит от ее функций и аксессуаров. Обратите внимание, что звуковые модели в основном дорогие и менее эффективные, чем модели, оснащенные технологией 3D, а именно с возвратно-вращательными и пульсирующими движениями.

Какую электрическую зубную щетку следует выбрать? На что необходимо обратить внимание?

Выбирая электрическую зубную щетку, нужно учитывать несколько важных параметров.

Во-первых, убедитесь, что выбранная вами модель работает в технологии 3D, а именно выполняет возвратно-вращательные и пульсирующие движения. В случае зубных щеток 2D, прибор будет делать только возвратно-вращательные движения. Головка зубной щетки 2D движется вправо, а затем влево на 45 градусов. Модели 3D выполняют те же возвратно-вращательные движения головкой, а также пульсирующие движения (движение вперед и назад). Следующим важным фактором является выбор надлежащей насадки для электрической зубной щетки. На рынке есть много зубных щеток разных размеров и головок с различным положением щетины. Необходимо помнить, что насадка всегда должна соответствовать модели зубной щетки. Маленькие головки насадок рекомендуются использовать людям, которые нуждаются в эффективной чистке в труднодоступных местах (например, ими легче чистить поверхность с молярами) или детям. Больший размер головки насадки рекомендуется людям с большей полостью рта или тем, кому чистить зубы таким типом головки просто удобнее. Различные варианты сменных насадок для зубных щеток удовлетворяют различные потребности пользователей. Также можно выбирать насадки с разным положением щетинок, например, под прямым углом, что позволяет глубоко очистить межзубные промежутки или пространство между зубами и брекетами. Однако если ваши зубы или десны чувствительны, вам следует выбрать насадку с ультра мягкой щетиной, а если вы хотите получить естественный белый оттенок ваших зубов - отбеливающую насадку. Желательно, чтобы насадка использовалась с теми же препаратами, что и в стоматологическом кабинете (например, Oral-B 3D White). Электрические зубные щетки имеют целый ряд преимуществ, которые сделают ежедневную чистку зубов приятной и легкой. Контроль силы давления (датчик давления), является очень полезным, поскольку помогает защитить зубы и десны от последствий чрезмерного давления при чистке. Важно проверить, выбранная вами модель оснащена таймером, помогает чистить зубы достаточно долго. Стоматологи рекомендуют чистить зубы 2 раза в день как минимум по 2 минуты. Хорошая зубная щетка оснащена различными режимами чистки (например, деликатным или отбеливающим) и эргономичной ручкой, которая не скользит. Технология определения местоположения щетки в полости рта пригодится, позволяя в режиме реального времени следить за участком, который вы сейчас чистите. Таким образом, ни один зуб не будет пропущен! А кроме этого, вы сможете усовершенствовать свои навыки ухода за зубами.

Правда ли электрическая зубная щетка отбеливает мои зубы?

Говоря об отбеливание зубов, у многих из нас на уме белоснежная улыбка кинозвезд. К сожалению, мало кто знает, что такой эффект возможен только после стоматологических процедур, например, отбеливания, применения виниров или зубных коронок на натуральных зубах.

Возможно ли, чтобы одна зубная щетка могла нам в этом помочь? Ответ - да! Эти устройства тщательно очищают зубы от окраски кофе, вином, сигаретами и пищей, вызывает окрашивание зубов. Используя такую ​​зубную щетку, вы можете отбелить зубы до их естественного цвета. Однако если вам этого недостаточно, следует обратиться к стоматологу. В то же время люди, которые желают сохранить эффект после стоматологической процедуры отбеливания или имеют естественный светлый цвет зубов, будут довольны результатом.