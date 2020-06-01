Ливень в Киеве в субботу, 30 мая, который спровоцировал в столице сильнейший потоп, оказался рекордным. Впервые за 130 лет на проспекте Науки выпало 29,5 мм осадков.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции, в Киеве в субботу, 30 мая, на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем этого числа в 1941 году.

Уточняется, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года.

Напомним, что в предыдущий раз рекорд по дождям был побит в мае 7-го числа. Тогда на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков.

Также мы писали, что после года недобора осадков май в Киеве получил сразу 230% нормы дождей.