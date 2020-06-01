Национальный банк Украины собирается на этой неделе ввести в оборот монеты номиналом 10 гривен. Они начнут считаться платежным средством с 3 июня этого года.

О планах введении в оборот сообщает пресс-служба национального регулятора.

Эта монета постепенно заменит соответствующую банкноту. Она небольшая по размеру и легкая. Ее диаметр - 23,5 миллиметра, а вес - 6,4 грамма. Ее изготовили из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Больший диаметр и третья сторона монеты с крупным рифлением позволяют легко отличить ее от монет других номиналов. На реверсе монеты изобразили гетмана Ивана Мазепу. На аверсе в центре разместили номинал монеты в обрамлении древнерусского орнамента.

НБУ вводит в оборот монету номиналом 10 гривен. Фото: bank.gov.ua

На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение около пяти миллионов монет, которые будут распределены между банками в регионах. Уже с 3 июня они смогут выдавать их клиентам. При этом старые банкноты в 10 гривен также сохранят свою ценность.

НБУ вводит в оборот монету номиналом 10 гривен. Видео: YouTube/НБУ

На сайтах нумизматов пишут, что монета была отчеканена еще в 2018 году.

Примерно тогда же начались споры о том, действительно ли на ней изображен Иван Мазепа. По словам художников банкнотно-монетного двора НБУ братьев Харук, на монете изображен совсем другой человек. По их словам, в пачку с эскизами нового портрета Мазепы, которые были подготовлены еще в 2004 году, попали изображения Пилипа Орлика. А Национальный банк утвердил их, не ознакомившись с рисунками.

Напомним, что Нацбанк показывал монету номиналом 10 гривен, которую собирается ввести в оборот, еще в апреле.

Напомним, в среду, 20 мая, Нацбанк Украины выпустил сувенирную банкноту из серебра, которая воссоздает дизайн купюры номиналом 1000 гривен образца 2019 года.