В апреле 52 народных депутата получили государственную компенсацию за жилье. При этом 25 из них, согласно их деклараций, являются миллионерами и 19 из них члены фракции "Слуга народа".

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

Как отмечается, 25 народных депутатов, которые задекларировали денежные активны на сумму более 1 млн гривен, получают от государства компенсацию за аренду жилья. Речь идет о наличных средствах, а также тех, что находятся на банковских счетах. Валютные средства при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

При этом абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства - члены фракции Слуга народа. Среди них:

Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн.

Артем Кунаев - 9,9 млн грн.

Степан Чернявский - 9,6 млн грн.

Павел Якименко - 9,4 млн грн.

Александр Салийчук - 8,6 млн грн.

Евгений Петруняк - 7 млн грн.

Алексей Ковалев - 6,9 млн грн.

Федор Вениславский - 6,8 млн грн.

Богдан Торохтий - 6,4 млн грн.

Андрей Костин - 4,8 млн грн.

Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн.

Геннадий Касай - 4,1 млн грн.

Александр Горобец - 2,9 млн грн.

Анна Личман - 2,6 млн грн.

Артем Черноморов - 2,5 млн грн.

Максим Зуев - 2 млн грн.

Эдуард Прощук - 1,9 млн грн.

Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн.

Елена Копанчук - 1,2 млн грн.

Всего депутаты-миллионеры, которым компенсируют траты за жилье, задекларировали денежные активны на 162 млн грн.

В топ-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского из "Слуги народа", также попадают Анатолий Урбанский из группы "За будущее" (19,7 млн грн) и Олег Мейдич из "Батькивщины" (9,8 млн грн).

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн. для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией Covid-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также он напомнил, что ранее глава парламента Дмитрий Разумов заявлял, что депутаты могли был вообще обойтись без компенсации на аренду жилья.

Напомним, ранее ряду бывших депутатов Рады вручили подозрения в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Так, САП и НАБУ подозревают двух экс-нардепов Андрея Левуса (фракция "Народный фронт") и Александра Черненко ("Блок Петра Порошенко"). Позже Черненко признался в незаконном получении компенсации за аренду жилья и пошел на сделку со следствием.