Май 2020 года в Киеве был прохладным и влажным. Среднемесячная температура оказалась на 2,8 градусов ниже климатической нормы. Зато последний месяц весны немного компенсировал недобор осадков, который наблюдался в столице с прошлого лета: их выпало 230% от климатической нормы.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура в мае в Киеве составляла +12,4 градуса, что на 2,8 градуса ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2 градусов, самым теплым днем оказалось 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 градусов.

В мае на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм осадков, это 230% климатической нормы. Так, последний месяц весны немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с июня-2019. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

Напомним, 7 мая в столице зафиксировали ливневый рекорд. Тогда на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков. Отметим, что 30 мая там зафиксировали 29,5 мм осадков.

Также мы писали, что в апреле 2020 года жители столицы пережили пылевую бурю и дождевые рекорды. По климатической норме месяц был вполне обычным.