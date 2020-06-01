Президентская кампания в Беларуси не будет сопровождаться "майданами", несмотря на планы неких сил развернуть подобные акции. Об этом заявил лидер страны Александр Лукашенко, который будет претендовать на президентский пост уже в шестой раз.

Предупреждение в адрес тех, кто желает устроить майдан прозвучало от Лукашенко во время встречи с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает БЕЛТА.

"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Также мы сообщали о заявлении Лукашенко, что нет оснований из-за коронавируса переносить выборы президента.