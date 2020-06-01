1 июня после карантина открываются киевские спортклубы. "Страна" выяснила, как они будут работать по новым правилам: без бассейнов и лаундж-зон, с предварительной записью на групповые тренировки и душевыми кабинками - через одного.

Сеть "Спортлайф"

На ресепшн и в тренажерном зале "Спортлайф" оказалось пусто. Администратор спортклуба в IQ Business Center сообщила "Стране", что фитнес-клубы заработают сегодня только с 15:00. Ещё один клиент сети, который около 9 утра пришёл на тренировку, огорчился этой новостью и задал резонный вопрос: "А что делать, если у меня дневной абонемент?"

Девушка-администратор развела руками и сказала: "Тогда до завтра".

Работать спортклубы пока будут не в обычном режиме и не полностью. С сегодняшнего дня открываются только так называемые сухие зоны, то есть тренажерные залы. Без бассейнов и лаундж-зон. Для их открытия нужно ждать отдельного распоряжения Кабмина.

При этом душевые кабины работать будут через одну, уточнила администратор. А тренажерный залы будут работать без ограничений.

Со среды, 3 июня, в "Спортлайфе" также возобновятся групповые тренировки. Но попасть на них можно будет только по предварительной записи на ресепшн, в порядке живой очереди. "Приходить и записываться на групповое занятие лучше где-то за час до тренировки, потому что будут ограничения на количество человек", - сообщила администратор. Но какое точно ограничение будет действовать, сказать не смогла. Только уверила, что групповые тренировки посещать будет безопасно. "Помещения будут регулярно дезинфицироваться, все клиенты и тренеры будут в масках. Вроде нам должны разрешить выдавать клиентам полотенца для душа, но мы пока не знаем. Сегодня до открытия должны решить этот вопрос", - сказала девушка-администратор.

Наплыва клиентов в сети спортклубов пока не ожидают. Сотрудники признаются, что часть посетителей боится ходить в зал. "Другие же, наоборот, не могли дождаться открытия, постоянно звонили и спрашивали, когда мы запустимся", - добавила администратор.

При этом абонементы остаются замороженными с начала карантина и до момента первого посещения клиентом спортклуба. Либо до момента, пока в спортклубах не откроются полностью все зоны - тогда заморозка снимется с абонементов автоматически.

Пустой зал "Спортлайфа" в IQ. Фото: Страна.ua

Спорткомплекс Tsarsky

Спортклуб Tsarsky начал работу после карантина. Клуб открыт с самого утра. Здесь так же, как и в других спортклубах, доступна для посещения "сухая зона" - тренажёрный зал. Посетителей немного, ажиотажа нет, но зал и не пустует. Бассейны, бани общего пользования закрыты. Однако при спортклубе работает салон красоты, в котором можно заказать то же посещение сауны, бани и массаж индивидуально. Также работает терраса с рестораном, где можно заказать еду и напитки. Ношение маски, как сообщили "Стране" администраторы, необязательно.

По нашим наблюдениям, клиенты тренируются без масок, а вот тренеры и сотрудники спортклуба - в масках.

Примечательно, что в Tsarsky также заработал стрелковый клуб. По словам инструктора по стрельбе, после карантина услуга пользуется популярностью: на завтра уже забронирован почти весь день. "Надо же людям как-то стресс снимать", - сказал "Стране" он.

В Tsarsky перестали выдавать клиентам полотенца - просят приходить со своими. Или же полотенце можно купить на месте. Также клиентам предлагают воспользоваться тонкими одноразовыми полотенцами. Душ работает.

Все групповые занятия в этом спорт-клубе возобновлены уже с сегодняшнего дня.

Спортклуб Tsarsky начал работать с 1 июня. Фото: Страна.ua

Бассейн не заполнен водой. Фото: Страна.ua

Кстати, цены на абонементы после карантина в этом спортклубе снизились. Если раньше в Tsarsky годовой безлимитный абонемент стоил 80 тысяч грн, и ещё 10 тысяч грн нужно было класть на депозит (то есть общая стоимость была 90 тыс грн), то сейчас действует акционное предложение: годовой безлимитный абонемент - 65 тыс грн, утренний (с 7 утра до 16.00) стоит 59 тыс грн. Такие цены сохранятся до 14 июня.

Инструктор по стрельбе в Tsarsky предполагает спрос на тренировочные программы. Фото: Страна.ua

Спортклуб "5 элемент"

Спорт-клуб "5 элемент" с сегодняшнего дня возобновил работу в рамках смягчения карантина. Клуб работает в обычном режиме, за исключением зон бассейнов и SPA. Тренажёрный и кардио-зал открыт, но тренажёры можно занимать лишь через один.

Групповые занятия также проводятся, но с ограничением до 10 человек. Ограничение на практике соблюдается. В момент визита "Страны" в одном зале занималось аэробикой два человека, в другом - пятеро.

По словам администратора фитнес-клуба, людей сегодня мало. "Наверное, на уровне 15% от обычной посещаемости. У нас обычно по понедельникам аншлаг - видимо, клиенты сгоняют то, что съели за выходные. А сегодня почти никого. Даже грустно это видеть. Многие ещё боятся ходить в зал", - признался администратор.

Также в "5 элементе" выдают халаты, а полотенца - нет. Говорят, что есть запрет на полотенца с ворсом (как и в детских садиках), а вот запрета на халаты не было.

Пост-карантинных скидок на абонементы в спорт-клубе нет. Максимальный годовой абонемент стоит 52900, утренний и вечерний - по 41900 грн.

В спортклубе "5 элемент" сегодня немного людей. Все фото: Страна.ua