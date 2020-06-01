В Киеве по состоянию на утро понедельника, 1 июня, уже 3 043 людей заразились коронавирусом. 58 случаев Covid-19 зафиксировали в течение минувших суток.

Об этом в ходе традиционного брифинга 1 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по его данным, в Киеве выявили уже 3 043 случаев коронавируса, из них летальными оказались 68 (+2 в течение прошлых суток). Выздоровели 654 жителя столицы (+6 за сутки).

Среди новых пациентов - 41 женщина от 25 до 93 лет и девочка, которой 5 лет. А также 13 мужчин от 23 до 61 года и трое мальчиков: 7, 15 и 17 лет.

Больше всего заразившихся за сутки выявили в таких районах: Подольском - 23 человека, Деснянском - 9 и Дарницком - 8.

В Подольском районе много случаев Covid-19 выявили, по словам Кличко, из-за вспышки коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней выявили у 26 служительниц, из них - у 22 за прошлые сутки. На выходных госпитализировали 8 монахинь, монастырь закрыли на карантин.

Отметим, что вчера в Киеве сообщалось о 81 новом случае Covid-19, 30 мая - о 55.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 012 человек.

Также мы писали, что сегодня, 1 июня, в Киеве в рамках очередного этапа снятия карантина открываются фитнес-залы.