Сегодня, 1 июня, состоится заседание фракции "Слуга народа", которое пройдет в КВЦ "Парковый". Одним из обсуждаемых вопросов будет ситуация в Кагарлыке и Броварах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, заседание фракции должно состояться в 18:00. На нем хотят видеть министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее "Страна" писала, что в Офисе президента уже пару недель (то есть еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах) обсуждают возможную отставку Авакова. Также мы писали, что далеко не факт, что подобные намерения претворятся в жизнь из-за опасений дестабилизации ситуации.

Также мы приводили комментарий экс-советника Авакова нардепа Ильи Кивы. Он сказал, что сейчас проводится системная кампания по дискредитации Авакова за которой, по его мнению, стоит Пётр Порошенко и глава Офиса президента Андрей Ермак.