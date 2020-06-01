В субботу, 30 мая, в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области на могиле бойца ООС Виталия Лимборского умер его друг детства Владимир Фуженко. Случилось это на следующий день после похорон бойца.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Бородина в Facebook.

"Люди, это ужас ужасный! Только написала за похороны военного Виталия Лимборского, который погиб от пули снайпера и которого похоронили в Субботцах Знаменского района, а тут такая страшная новость - на следующий день на могиле друга остановилось сердце его друга с детства, он нес портрет Виталия во время погребения ... Когда прощались с Виталием, над площадью все время кружили и кружили два ворона ... Я смотрела на них и боялась озвучить то, что звучало в голове - будет еще один молодой умерший ... я боялась озвучить, но так и произошло..." – рассказала она.

В то же время местные журналисты утверждают, что Фуженко на могиле друга внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Довезти его до больницы не успели.

Ранее мы писали, что в зоне проведения Операции объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков. После трагедии президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащего орденом Богдана Хмельницкого.