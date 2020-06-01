Экс-нардеп и кума Петра Порошенко Оксана Билозир, которая с февраля по сентябрь 2005 года возглавляла Минкульт Украины, рассказала, как стала жертвой отравления, находясь в должности министра. После этого она была частично парализована.

Об этом шла речь в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина", видео обнародовано в YouTube.

По словам Оксаны Билозир, в политику она шла сознательно, получив для этого профильное образование. Однако ожидала она коллективной работы, а столкнулась с тем, что каждый - сам за себя.

"Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом – например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы", - сказала Билозир.

Экс-нардеп сообщила, что самым страшным, с чем ей пришлось столкнуться, будучи министром, - это отравление. Тогда она 12 суток не спала, у нее были сильно воспалены спинной мозг, ее частично парализовало.

"Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить", - рассказала Оксана Билозир.

При этом, по ее словам, справиться с последствиями отравления ей удалось потому, что она верила, что все пройдет, и молилась.

Отметим, что сейчас Оксане Билозир 63 года, 30 мая она отметила день рождения. Она является не только политическим деятелем, но и певицей.

Об отравлении Билозир - с 11:35

Напомним, "Страна" писала о том, как кума Порошенко Оксана Билозир строит незаконную многоэтажку в центре Киева.

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