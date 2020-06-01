Вчера в городе Миннеаполис, где бушуют протесты и введены войска, произошел достаточно странный инцидент: в толпу людей въехал грузовик.

За рулем оказался украинец Богдан Вечирко, который сейчас в американской тюрьме.

"Страна" узнала, что о нем известно.

Как Вечирко таранил американцев

31 мая на мост, где шла демонстрация против убийства афроамериканца Джорджа Флойда, на полной скорости заехал грузовик с цистерной-бензовозом. Чудом никто не пострадал. Люди разбегались в сторону от машины, и только это их и спасло.

За рулем машины оказался человек с украинскими именем и фамилией - Богдан Вечирко. Ему предъявили обвинение в нападении и арестовали без права выйти под залог. Сейчас он находится в тюрьме округа Хеннепин (штат Миннесота).

Вот видео, как машина Вечирко на полной скорости "разрезает" толпу из пяти тысяч протестующих в Миннеаполисе. Правда, видно также, что машина останавливается сама - то есть скрыться водитель не пытается.

Позже стало известно, что Вечирко незначительно пострадал и перед заключением был доставлен в больницу.

Очевидцы рассказывают, что протестующие начали бросать под колеса машины вещи, чтобы остановить водителя. Когда тот затормозил, его вытолкали из грузовика и начали бить. Но его спасли другие протестующие, которые защитили Вечирко от самосуда. Перед заключением Величко был доставлен в больницу с побоями.

Также стало известно, что трасса, по которой шли люди, была закрыта от автотранспорта. Как на нее заехал Вечирко - пока загадка. Перед въездом на мост, где шли люди, Вечирко отчаянно сигналил, сообщают очевидцы. Но никто не понял сперва, откуда идет звук.

Кто такой Богдан Вечирко

Что известно об этом человеке?

Местные СМИ со ссылкой на полицию утверждают, что Богдану Вечирко - 35 лет, он проживает в городе Отсиго. Это вроде поселка: здесь живет около шести тысяч человек. Он расположен в получасе езды от Миннеаполиса.

Вечирко работает на грузовую компанию Kenan Advantage как независимый подрядчик. Компания уже заявила, что сотрудничает со следствием.

Об украинце в США известно немного. Журналисты узнали, что Вечирко - поклонник Республиканской партии и Дональда Трампа. Он в 2018-2019 годах трижды жертвовал по 100-115 долларов и партии, и комитету Трампа "Сделаем Америку снова великой".

На 10 сентября Богдан Вечирко значится как безработный.

Судя по пожертвованиям, Вечирко - избиратель, а следовательно гражданин США.

В Миннесоте у него уже были проблемы с законом.

Его обвиняли в ложных телефонных звонках на линию 911. А также в нападении на членов семьи с угрозами насилия, за что Вечирко был осужден по статье "Хулиганство".

Он также управлял снегоходом без регистрации, не пристегивался ремнем безопасности в машине и у него не было страховки.

Американский русскоязычный сайт для иммигрантов Vinograd.us утверждает, что Богдан - родом из Винницкой области.

В Facebook есть страница украинца - на данный момент она полностью вычищена от статусов и фотографий. Однако ранее пользователи успели сделать скриншоты и скачать несколько фото.

Судя по ним, Вечирко служил в украинской армии и не исключено, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

У него в друзьях - множество бойцов из десантных бригад ВСУ, многие из Винницы и Житомира.

Вот, как выглядел аккаунт Вечирко до чистки.