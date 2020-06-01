Авторы и актеры, сыгравшие в знаменитой киносаге "Властелин колец" собрались вместе в одной онлайн-конференции в рамках YouTube-шоу Джоша Гада "Воссоединение на расстоянии".

Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

Актер Джош Гад поочередно подключал к онлайн-конференции режиссера трилогии Питера Джексона, сценариста Филиппа Бойенса, композитора Говарда Шора. Также в шоу приняли участие исполнители главных ролей Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер и другие. Артисты зачитывали сцены из фильма и демонстрировали реквизит, задействованный во время съемок трилогии.

В завершении шоу шотландский актер Билли Бойд, исполнивший роль хоббита Перегрина Тука, исполнил звучавшую в фильме песню Edge of Night.

Напомним, ранее стало известно, где будут снимать 5 сезонов сериала "Властелин колец".

Также мы писали, что журнал GQ включил Библию, "Властелина колец" и "Прощай, оружие" в список не стоящих чтения книг.