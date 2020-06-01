Аваков отчитался о первых успехах системы автофиксации нарушений ПДД. За 8 минут 262 штрафа
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что система автоматической фиксации нарушений на дорогах за восемь минут зафиксировала 262 случая превышения скорости.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости", - завреил глава МВД.
При этом, как утверждает Аваков, камеры были настроены в Киеве на скорость в 103 км/ч.
Напомним, что с 00.01 1 июня в Киеве и Киевской области заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут фиксировать нарушения скорости в области и столице. С помощью камер автоматической фиксации нарушителей будут наказывать автоматически.
Также "Страна" рассказывала, что в первую минуту работы система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировала первого нарушителя в Украине. Им оказался водитель автомобиля Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в Киеве с превышением максимально допустимой скорости.