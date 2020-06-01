Центральный вокзал в Киеве. Фото: "Страна"

С сегодняшнего дня "Укрзализныця", после карантина восстанавливает железнодорожные пассажирские перевозки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Как свидетельствует расписание пассажирских поездов, первый поезд отправился из Киева в Константиновку в 06:12.

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

ЖД вокзал "Центральный" работает в привычном режиме, но с рядом ограничений. Свободно можно зайти в два зала, для покупки и возврата билетов. У входа стоит полицейский, который следит за тем, чтобы люди не игнорировали ношение масок. Также с полицейским дежурит и сотрудник вокзала, который проверяет температуру. Вход в главный холл вокзала возможен только при наличии проездного билета.

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

Людей на железнодорожном вокзале пока очень мало. Многие пришли, чтобы купить билеты. Перед кассами нанесена дистанционное разметка, на платформах её нет.

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

"Свободные места есть, но билеты продают только до 20 июня. Во всех СМИ говорили, что билеты будут продавать на июль и август, а оказалось, что только на июнь. Кассиры конкретно ничего не говорят", – возмущается Анатолий, он также рассказал, что уже приходит на вокзал третий раз, чтобы купить билеты и спланировать отпуск, но так этого и не сделал.

В информационной справке вокзала "Стране" подтвердили, что на данный момент билет можно купить только до 20 июня: "Состоянием на сегодня, мы не получили распоряжения открывать продажу билетов после 20 июня".

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

В здании вокзала работает аптека. Также начинают открываться как продуктовые так и сувенирные магазины. "В СМИ услышали, что вокзал откроют с 1 июня, позвонили руководству, нам сказали, что можем выходить на работу. Инструктаж по мерам безопасности нам никто не проводил, но за время карантина мы уже стали профессионалами в защите от коронавируса. Работаем в перчатках, масках, регулярно моем руки антисептиком ", – рассказывает Валентина, продавец сувенирного киоска.

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

"Все помещения вокзала будут дезинфицировать каждые три часа. Протирают ступеньки, поручни, подоконники, места ожидания поездов", – об этом корреспонденту "Страны" рассказал сотрудник вокзала.

Платформы пустые, ближайший поезд отправится в 11:50 из Киева в Запорожье. "Перед отправлением протираем столики в купе, ручки дверей, перила", – рассказывает проводник поезда Черкассы – Киев, Виктория. Она также добавила, что каждые шесть дней поезд отправляют в отстойник где будут дезинфицировать вагоны как снаружи так и внутри.

ЖД вокзал "Центральный". Фото: Страна

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня пойдут 42 поезда "Укрзализныци". "Страна" публиковала карту и полный список направлений. При этом в компании обещали, что с начала лета билеты на поезда будут продавать за 90 суток до отправления.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" рассказали, когда пустят электрички и в каких областях поедут пригородные поезда.

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