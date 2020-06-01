С сегодняшнего дня "Укрзализныця", после карантина восстанавливает железнодорожные пассажирские перевозки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Как свидетельствует расписание пассажирских поездов, первый поезд отправился из Киева в Константиновку в 06:12.

ЖД вокзал "Центральный" работает в привычном режиме, но с рядом ограничений. Свободно можно зайти в два зала, для покупки и возврата билетов. У входа стоит полицейский, который следит за тем, чтобы люди не игнорировали ношение масок. Также с полицейским дежурит и сотрудник вокзала, который проверяет температуру. Вход в главный холл вокзала возможен только при наличии проездного билета.

Людей на железнодорожном вокзале пока очень мало. Многие пришли, чтобы купить билеты. Перед кассами нанесена дистанционное разметка, на платформах её нет.

"Свободные места есть, но билеты продают только до 20 июня. Во всех СМИ говорили, что билеты будут продавать на июль и август, а оказалось, что только на июнь. Кассиры конкретно ничего не говорят", – возмущается Анатолий, он также рассказал, что уже приходит на вокзал третий раз, чтобы купить билеты и спланировать отпуск, но так этого и не сделал.

В информационной справке вокзала "Стране" подтвердили, что на данный момент билет можно купить только до 20 июня: "Состоянием на сегодня, мы не получили распоряжения открывать продажу билетов после 20 июня".

В здании вокзала работает аптека. Также начинают открываться как продуктовые так и сувенирные магазины. "В СМИ услышали, что вокзал откроют с 1 июня, позвонили руководству, нам сказали, что можем выходить на работу. Инструктаж по мерам безопасности нам никто не проводил, но за время карантина мы уже стали профессионалами в защите от коронавируса. Работаем в перчатках, масках, регулярно моем руки антисептиком ", – рассказывает Валентина, продавец сувенирного киоска.

"Все помещения вокзала будут дезинфицировать каждые три часа. Протирают ступеньки, поручни, подоконники, места ожидания поездов", – об этом корреспонденту "Страны" рассказал сотрудник вокзала.

Платформы пустые, ближайший поезд отправится в 11:50 из Киева в Запорожье. "Перед отправлением протираем столики в купе, ручки дверей, перила", – рассказывает проводник поезда Черкассы – Киев, Виктория. Она также добавила, что каждые шесть дней поезд отправляют в отстойник где будут дезинфицировать вагоны как снаружи так и внутри.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня пойдут 42 поезда "Укрзализныци". "Страна" публиковала карту и полный список направлений. При этом в компании обещали, что с начала лета билеты на поезда будут продавать за 90 суток до отправления.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" рассказали, когда пустят электрички и в каких областях поедут пригородные поезда.