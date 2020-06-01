В сети появилось фото водителя грузовика, украинца Богдана Вечирко, который на большой скорости влетел в толпу протестующих из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда. Сейчас мужчину поместили в тюрьму округа Хеннепин.

Об этом сообщает Fox9.

"Богдан Вечирко задержан по подозрению в нападении", — утверждают в управлении шерифа.

Уточняется, что протестующие сумели отбежать от летевшего на них грузовика, в связи с чем жертв удалось избежать. После того, как грузовик проехал сквозь толпу, Вечирко остановился, а к нему в кабину начали залазить протестующие.

Богдан Вечирко - по некоторым данным родом из Винницкой области. Ему 35 лет, проживает он в получасе езды от Миннесоты. Украинец работает на грузовую компанию как внешний подрядчик. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Американские СМИ пишут, что Вечирко был поклонником Трампа и отправлял "донаты" на его предвыборную кампанию. Также есть скриншоты из соцсетей, где видно, что Богдан служил в украинской армии.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

К воскресенью, 31 мая, "черный Майдан" охватил уже 35 городов Соединенных Штатов.