С 1 июня компания "Нафтогаз Украины" снижает цену на газ для промышленных потребителей. По сравнению с маем она опустится на 19-20,7% в зависимости от условий поставки.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой НАК "Нафтогаз".

С 1 июня "Нафтогаз" предлагает промышленным потребителям и субъектам хозяйствования газ по цене 2 713-3 182 грн/тыс. куб. м. Цена указана без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Так, по сравнению с тарифами на газ в мае текущего года в июне его цена снизится на 19-20,7% в зависимости от условий поставки. Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, для получения кредита МВФ Украина согласилась поднять с 1 июля цены на газ для населения.