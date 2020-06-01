Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина с 15 июня возобновит авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией.

Слова чиновника приводит ТСН.

"Более точные данные в течение недели озвучим", - сказал министр.

В то же время, по словам Криклия, пока что не будет возобновлено авиасообщение с Италией и Испанией. Причиной этого является эпидемиологическая ситуация.

"Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация", - рассказал он.

При этом внутренние перелеты должны начаться немного раньше. Сейчас, утверждает Криклий, над этим вопросом уже работают чиновники.

Предполагается, что туристам, которые прибывают в Украину, по прилету будут делать тест на коронавирус. Это якобы удобнее 14-дневного карантина, поскольку результат будет через три-четыре часа.

Напомним, Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что около 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за эпидемии коронавируса. При этом из-за эпидемии отрасль потеряла 2,1 триллиона долларов с начала 2020.

Как сообщала "Страна", Министерство иностранных дел призвало украинцев не возвращаться на родину до конца карантина. По словам главы ведомства, почти 11 000 граждан ожидают эвакуации в разных странах мира.