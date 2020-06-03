3 июня Елены отмечают свои именины в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской.

Значение имени и характер

В переводе с греческого имя Елена обозначает "факел", "огонь" или "сияние". Считается, что Елены - женщины без возраста. Они ощущают себя юными, задорными в любом возрасте. Это авантюристки, которым не сидится на месте. Им интересно участвовать в приключениях и разгадывать тайны мира.

Елены часто бывают ранимыми и тонко чувствующими натурами, они готовы жертвовать собой ради любимого человека, ценят семейный покой и мир. Однако основным врагом девушек с именем Елена можно назвать лень. Как правило, это заботливые жены и матери, отличные работники.

У Елен врожденное чувство прекрасного. Это впечатлительные принцессы, любящие сказки с детства и мечтающие о замках и роскошной жизни. Это женщины-дети, в которых скрывается твердая воля. Доверчивые и независимые, добрые и деятельные дамы, оптимистки и фантазерши.

Елены преуспевают в сферах, которые требуют общения, у них врожденные актерские способности, стратегический подход и развитая наблюдательность.

Кто такая Елена Константинопольская

Именины Елены 3 июня связаны с матерью римского императора Константина Великого, которая воспитала сына в христианской вере и способствовала установлению христианства в Римской империи. В возрасте 80 лет она совершила паломничество в Иерусалим, где провела раскопки в местах казни и погребения Иисуса Христа. Царица Елена основала храм Гроба Господня и еще ряд монастырей. За заслуги перед церковью Елену Константинопольскую канонизировали в лике равноапостольной.

Поздравления в стихах и прозе

Милая Лена, пусть в жизни будет много радостных, веселых, ярких, самых сказочных событий! Не переставай верить в чудо, дари солнечное настроение окружающим и не забывай, что достойна самого лучшего на земле!

Пусть ангел-хранитель невидим,

Но знай: он помогает всегда!

Никогда тебя не обидит,

И защиту подарит на долгие года!

Дорогая Елена, пусть твой ангел всегда находится около тебя, дарит тебе радостные и праздничные дни, как этот. Наполняет жизнь солнечными днями, любовью и теплом.

С именинами, Леночек, пусть счастливым будет каждый денечек!

Желаю красивой и долгой любви, взаимных чувств и неба синевы!

Ленчик, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день дарит новые достижения и окрыляет приятными эмоциями!

Оленка, зі святом тебе, нехай ангел-охоронець буде з тобою поруч. Бажаю жити, про турботи не знаючи.

Нехай похмурий день обернеться яскравим сонцем, яке зігріє теплом і увінчає справи успіхом!

Леночка, пусть будет звонким и радостным твой голосок, искренне желаю веселых улыбок и искрящихся от счастья глаз.

В День ангела желаю прекрасных друзей, счастливых дней и любимых детей!

Олена, вітаю з Днем ангела! Бажаю щастя, позитивного настрою та натхнення!

Леночка, твое имя означает "избранная" и "сияющая". Пусть такой же волшебной будет твоя жизнь. Желаю необыкновенно солнечных дней, неизменного счастья и сопутствующей тебя удачи. Со святыми именинами!