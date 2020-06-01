Укрзализныця запустила поезда. Фото: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Утром в понедельник, 1 июня, "Укрзализныця" запустила первый после ослабления карантина пассажирский поезд. Он выехал в 06:12 из Киева в Константиновку.

 Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. 

По его информации, 1 июня в Украине в рейсы отправятся более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных электричек. Этот список будет обновляться. Решать, какие еще поезда возобновят работу, будут областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. 

Криклий о возобновлении межобластных жд-перевозок. Скриншот Телеграм-канала

Также Криклий опубликовал список пассажирских поездов "Укрзализныци", которые возобновят движение 1 июня.

Какие поезда будут ходить в Украине с 1 июня. Инфографика: Мининфраструктуры

Напомним, в Киеве на неделю отложили запуск городской электрички - до 7 июня.

Также мы писали, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, поезда в Украине могут остановить в любой момент, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

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