Утром в понедельник, 1 июня, "Укрзализныця" запустила первый после ослабления карантина пассажирский поезд. Он выехал в 06:12 из Киева в Константиновку.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его информации, 1 июня в Украине в рейсы отправятся более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных электричек. Этот список будет обновляться. Решать, какие еще поезда возобновят работу, будут областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Также Криклий опубликовал список пассажирских поездов "Укрзализныци", которые возобновят движение 1 июня.

Напомним, в Киеве на неделю отложили запуск городской электрички - до 7 июня.

Также мы писали, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, поезда в Украине могут остановить в любой момент, если ухудшится ситуация с коронавирусом.