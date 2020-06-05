В пятницу, 5 июня, произойдет полутеневое затмение Луны, которое будет заметно в Украине, а также в Европе, Азии, Африке и Австралии. Это также совпадет с полнолунием.

Затмение начнется в 20:45 по киевскому времени и продлится до 00:04. Максимальная фаза произойдет в 22:24.

В полутень погрузится только край диска Луны, поэтому она не приобретет красноватый оттенок.

Полутеневое лунное затмение 5 июня произойдет, поскольку Луну накроет полутень Земли. Следующее полутеневое затмение Луны состоится 5 июля. Но оно будет практически незаметно невооруженному глазу.

Астрологи верят, что затмение Луны может оказывать влияние на события. Например, что в этот день может обостриться агрессия, конфликтность. Они советуют не принимать важных решений в этот период, отложить важные события. Также предупреждают, что есть риск быть обманутым или впасть в иллюзии.