С 1 июня в Украине снят запрет на работу тренажерных залов и фитнес-центров. Сеть "Спортлайф" с сегодняшнего дня открывает все спортклубы в Киеве.

"Страна" с самого утра отправилась проверить, как работают спортклубы в условиях смягченного карантина, однако на ресепшене и в тренажёрном зале "Спортлайф" оказалось пусто.

Администратор спортклуба в IQ Business Center сообщила "Стране", что фитнес-клубы заработают сегодня только с 15:00. Ещё один клиент сети, который около 09.00 пришёл на тренировку, огорчился этой новостью и задал резонный вопрос: "А что делать, если у меня дневной абонемент?". Девушка-администратор развела руками и сказала: "Тогда до завтра".

С 1 июня в Киеве открываются фитнес-центры. Фото: "Страна"

Работать спортклубы пока будут не в обычном режиме и не полностью. Сегодня открываются только т. н. сухие зоны, то есть тренажёрные залы. Без бассейнов и лаунж-зон. Их откроют после отдельного распоряжения Кабмина. При этом душевые кабины работать будут, но через одну, как уточнила администратор. А тренажерные залы будут работать без ограничений.

С утра 1 июня в Киеве фитнес-центры пока пусты. Фото: "Страна"

Со среды, 3 июня, в "Спортлайфе" также возобновятся групповые тренировки. Но попасть на них можно будет только по предварительной записи на ресепшене, и в порядке живой очереди.

"Приходить и записываться на групповое занятие лучше где-то за час до тренировки, потому что будут ограничения на количество человек", - сообщила администратор. Но какое точно ограничение будет действовать, сказать не смогла. Однако уверила, что групповые тренировки посещать будет безопасно.

"Помещения будут регулярно дезинфицироваться, все клиенты и тренеры будут в масках. Вроде нам должны разрешить выдавать клиентам полотенца для душа, но мы пока не знаем. Сегодня до открытия должны решить этот вопрос", - сказала администратор.

Фитнес-центры ждут первых клиентов. Фото: "Страна"

Наплыва клиентов в сети спортклубов пока не ожидают. Сотрудники признаются, что часть посетителей пока боится ходить в зал.

"Другие же наоборот не могли дождаться открытия, постоянно звонили и спрашивали, когда мы запустимся", - добавила администратор.

При этом абонементы остаются "замороженными" с начала карантина и до момента первого посещения клиентом спортклуба. Либо до момента, пока в спортклубах не откроются полностью все зоны - тогда "заморозка" снимется с абонементов автоматически.

Напомним, мы публиковали инфографику, как будут работать с 1 июня бассейны и фитнес-клубы.