В городе-спутнике РАЭС - Вараше - вернут жесткий карантин после того, как на атомной электростанции обнаружили новую вспышку коронавируса. Работать в городе будут только продовольственные магазины и аптеки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На Ровенской АЭС возобновили тотальный карантин из-за увеличения числа инфицированных Covid-19. А в самом Вараше закрыли летние террасы заведений, обменники, магазины одежды. Работают только продовольственные магазины и аптеки. Также на въезде в город стоит блокпост и в сам Вараш никого не пускают.

Тех работников АЭС, которые живут в одном доме с инфицированными, поместили под принудительный карантин. Им блокируют пропуск на работу, чтобы они находились на самоизоляции.

В случае обнаружения нарушителя, человеку звонят на телефон и говорят о том, что он помещен на самоизоляцию, а его пропуск заблокирован.

"Сразу звонят и предупреждают, что пропуск заблокирован. Все, кто находятся на самоизоляции 14 дней перед выходом обязательно сдают экспресс-тест на коронавирус. Сотрудникам АЭС оплачивают вынужденный отпуск. Самоизоляция не за свой счёт, она оплачиваемая. Конечно, немного меньше, чем при работе в нормальных условиях, но все же", - сообщил наш источник.

Напомним, по состоянию на утро понедельника 1 июня, в Украине выявили уже 24 012 случаев коронавируса. Вчера, 31 мая, сообщалось о 23 672 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 340 новых пациентов.