Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который еще в конце прошлой недели заявил о второй волне эпидемии коронавируса в стране, заразился Covid-19. Также вирус обнаружили у членов его семьи.

Видеообращение Пашинян опубликовал в Facebook.

"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома", - сказал Никол Пашинян.

Напомним, это не первый премьер-министр, который заразился коронавирусом. Ранее Covid-19 перенес премьер Великобритании Борис Джонсон. В конце марта он попал в больницу, а в середине апреля вернулся к нормальной жизни.

А 30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту Путину, что его тест на коронавирус оказался положительным. Он также лечился в больнице, но 19 мая вернулся к исполнению своих обязанностей.