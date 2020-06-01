В первый календарный день лета на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а температура опустилось до показателя в ноль градусов.

Об этом сообщил горный спасатель Василий Фицак в Facebook.

"Поп Иван, Черногора, в первый день календарного лета, думал, будет хотя бы градус тепла. Но температура 0 градусов и падает снег", - говорится в сообщении.

На горе Поп Иван в первый день лета выпал снег. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Напомним, за несколько дней до лета, 27 мая, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области видимость была до 50 метров. Местами температура воздуха опустилась до -1 градуса по Цельсию.

Также "Страна" писала, что синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в стране в первые дни лета. Она сообщила, что июнь в Украине начнется дождями разной интенсивности.