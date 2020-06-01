Городская электричка в Киеве возобновит свою работу не с 1 июня, как планировалось, а через 7 дней. К этому времени планируют завершить ремонт поездов, выполнить который не успели из-за карантина.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

"Из-за приостановки работы моторовагонного депо "Фастов-1" на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторовагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - сказано в сообщении.

Напомним, с 1 июня в рамках ослабления карантина запустили 42 поезда "Укрзализныци". Мы публиковали карту и полный список направлений.

Также мы писали, что в поездах "Укрзализныци" не будут разносить кофе и чай во время карантина.