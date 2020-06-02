Предлагаем гороскоп на вторник, 2 июня, для всех знаков Зодиака. День очень позитивный и энергичный. Он подходит для реализации смелых планов, поездок, семейных традиций.

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Овен (21.03 - 20.04)

Самым продуктивным периодом дня будет утро, поэтому планируйте на это время самые сложные задачи. Также в начале дня хорошо порадовать близких вниманием или выразить другому свою симпатию. Вечером Овнам следует быть собранными, поскольку есть риск ошибиться.

Телец (21.04 - 20.05)

Утро начинайте с бодрящих и привычных процедур, которые заряжают энергией. Сегодня старайтесь не перенапрягаться работой и не начинайте новые дела. Вечером вы можете столкнуться с негативными эмоциями близкого для вас человека. Постарайтесь успокоить его.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов день начнется оптимистично, однако после обеда и вечером свое внимание придется сконцентрировать на рутинных делах и неприятных обязанностях. Вашего внимания могут потребовать друзья или домашний питомец. Справиться поможет организованность и правильный настрой.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки захотят провести начало дня комфортно вместе с любимым человеком. Сегодня лучше не занимать день финансовыми делами, покупками или деловыми переговорами. Направьте свое время и внимание на домочадцев, родителей или детей.

Лев (23.07 - 23.08)

Второй день недели для Львов начнется радостно и плодотворно, если запланировать дела на первую половину суток. Однако уже вечером вы можете потерять активность и демонстрировать холодность по отношению к любимому человеку. Звезды советуют вам проявить приветливость и понимание.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам с утра предстоит проявить энергичность, чтобы не затягивать с намеченным. Это могут быть домашние хлопоты или работа на приусадебном участке. Любое начинание до обеда будет иметь положительное влияние на ваше настроение. Не откладывайте на вечер также необходимые покупки и платежи.

Весы (24.09 - 23.10)

Утром лучше контролировать свое беспокойство и стараться не поддаваться панике. Постарайтесь получать удовольствие от каждого момента жизни, практикуйте улыбку, старайтесь отвечать и реагировать на все с юмором и самоиронией. До обеда можно смело себя побаловать: посвятить время внешности или покупкам.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Начало дня может быть пассивным, вам не захочется проявлять инициативу или делиться идеями. Зато вечерние события заставят мобилизировать ваши силы и взяться за исполнение дела решительно. Звезды советуют найти весомую мотивацию, чтобы добиться успеха.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец может посвятить утро любимому хобби или общению с другом. Конечно, если позволяет время. Зарядившись правильной энергией, уже вечером вы с легкостью справитесь с делами, которые потребуют от вас концентрации и сдержанности. Ваш стратегический план нужно тщательно обдумать.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам может понадобиться умение ориентироваться на характер партнера. Запаситесь терпением и тактом, чтобы угодить его вкусам этого человека. Безропотно исполняйте все распоряжения и не проявляйте. Уже вечером такая стратегия принесет результаты.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеи продемонстрируют предприимчивость в любовной и в деловой сферах своей жизни. Звезды указывают на то, что им необходимо активно использовать удачный момент. Уже вечером обстоятельства могут стать менее благоприятными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам предстоит нестабильный день. В первой половине дня есть опасность идти на поводу у чужого мнения и стать жертвой манипуляции. Звезды советуют воздержаться от новых приобретений или решения юридических вопросов. Не стоит браться за решения всех задач одновременно.

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