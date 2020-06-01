Суд в Броварах продолжает избирать меру пресечения для участников перестрелки, которая произошла 29 мая в жилом районе этого города. На данный момент известно о 20 подозреваемых, которых суд арестовал без права внесения залога

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Итак, на сейчас, 20-и фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10.00. Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - написал глава МВД.

В то же время Аваков подчеркнул, что "еще не вечер", намекая на новые решения в этом деле.

Напомним, что вчера суд определился с мерой пресечения для 6 участников вооруженных разборок в Броварах.

Ранее мы писали, что по этому делу был задержан 21 человек. Предполагалось, что подозрения в хулиганстве, предъявят всего троим участникам.