В понедельник, 1 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,8685 грн/$1. По сравнению с предыдущим банковским днем, 29 мая, доллар подешевел на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 1 июня - 26,8685 грн, а официальный курс евро в понедельник составляет 29,9275 за единицу валюты. Это на 30 копеек больше, чем в предыдущий рабочий день. Стоимость 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,8036 грн.

Курс НБУ на 1 июня. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине доллар начал падать и надолго ли это.

Также мы писали, что министр финансов хочет в Украине доллар по 30 гривен.