По состоянию на утро понедельника 1 июня, в Украине выявили уже 24 012 случаев коронавируса. Вчера, 31 мая, сообщалось о 23 672 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 340 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1005 случаев;



Волынская область - 932 случая;



Днепропетровская область - 942 случая;



Донецкая область - 163 случая;



Житомирская область - 742 случая;



Закарпатская область - 1 206 случаев;



Запорожская область - 447 случаев;



Ивано-Франковская область - 1 420 случаев;



Кировоградская область - 514 случаев;



г. Киев - 3043 случая;



Киевская область - 1 600 случаев;



Львовская область - 1 700 случаев;



Луганская область - 47 случаев;



Николаевская область - 294 случая;



Одесская область - 896 случаев;



Полтавская область - 270 случаев;



Ровенская область - 1 770 случаев;



Сумская область - 170 случаев;



Тернопольская область - 1 176 случаев;



Харьковская область - 1 083 случая;



Херсонская область - 178 случаев;



Хмельницкая область - 454 случая;



Черновицкая область - 3 377 случаев;



Черкасская область - 406 случаев;



Черниговская область - 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 59 339 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что зараженного коронавирусом нардепа Аристова не устроили условия в Александровской больнице.