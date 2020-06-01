Данные на утро 1 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 012 человек
По состоянию на утро понедельника 1 июня, в Украине выявили уже 24 012 случаев коронавируса. Вчера, 31 мая, сообщалось о 23 672 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 340 новых пациентов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1005 случаев;
Волынская область - 932 случая;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 742 случая;
Закарпатская область - 1 206 случаев;
Запорожская область - 447 случаев;
Ивано-Франковская область - 1 420 случаев;
Кировоградская область - 514 случаев;
г. Киев - 3043 случая;
Киевская область - 1 600 случаев;
Львовская область - 1 700 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ровенская область - 1 770 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 1 176 случаев;
Харьковская область - 1 083 случая;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 454 случая;
Черновицкая область - 3 377 случаев;
Черкасская область - 406 случаев;
Черниговская область - 177 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 59 339 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что зараженного коронавирусом нардепа Аристова не устроили условия в Александровской больнице.