В Киеве уже открыли ТРЦ, фото: Страна

По состоянию на утро понедельника 1 июня, в Украине выявили уже 24 012 случаев коронавируса. Вчера, 31 мая, сообщалось о 23 672 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 340 новых пациентов. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1005 случаев;

Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 742 случая;

Закарпатская область - 1 206 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 420 случаев;

Кировоградская область - 514 случаев;

г. Киев - 3043 случая;

Киевская область - 1 600 случаев;

Львовская область - 1 700 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1 770 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 1 176 случаев;

Харьковская область - 1 083 случая;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 454 случая;

Черновицкая область - 3 377 случаев;

Черкасская область - 406 случаев;

Черниговская область - 177 случаев.

Данные на 1 июня ЦОЗ Минздрав Украины

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 59 339 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что зараженного коронавирусом нардепа Аристова не устроили условия в Александровской больнице.

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