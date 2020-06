Вчера, 31 мая, в Миннеаполисе, во время акций протеста американцев, возмущенных убийством чернокожего Джорджа Флойда, большой грузовик влетел в толпу протестующих, которые перекрыли трассу. За рулем автомобиля был водитель-украинец Богдан Вечирко.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на мосту, при въезде в город. На видео заметно, как толпа митингующих сначала идет по центру дороги, а затем разбегается в стороны из-за летящего на них грузовика. После того как фура остановилась, демонстранты начали окружать ее и пытались попасть в кабину водителя. При этом никто из протестующих не пострадал.

В Департаменте общественной безопасности действия Вечирко назвали "подстрекательством толпы мирных демонстрантов". Ему предъявили обвинения в нападении. Богдана Вечирко задержали без права на освобождение под залог.

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT